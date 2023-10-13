الرياضة

الفتح ومضر والوحدة يتنافسون على لقب بطل دوري الناشئين للبلياردو

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

يتحدد غدًا السبت، بطل دوري الناشئين للبلياردو للموسم الجاري 2023، الذي ينظمه للموسم الثاني على التوالي الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

تقام مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة اليوم الجمعة وغدًا السبت على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض.

وشارك في الدوري أكثر من 104 لاعبين مثلوا 21 ناديًا، هي أندية ” الاتحاد ,الاتفاق , الهلال , الانتصار ,الزلفي , الشباب , مضر ,الاهلي ,الفتح ,ضمك ,الصفا , الصقور ,الفرع ,الوحدة , قفار , الوطني , ابها ,الوطن ,الجزيرة ,العربي ,عكاظ ”.

ويسعى فريق نادي الفتح للمحافظة على اللقب، بعد أن حقق الدوري الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا الترتيب العام بعد ختام الجولة الثالثة وسط منافسة من أندية مضر والوحدة والصفا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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