الرياضة الفتح ومضر والوحدة يتنافسون على لقب بطل دوري الناشئين للبلياردو

الرياض – محمد الجليحي يتحدد غدًا السبت، بطل دوري الناشئين للبلياردو للموسم الجاري 2023، الذي ينظمه للموسم الثاني على التوالي الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر. تقام مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة اليوم الجمعة وغدًا السبت على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض. وشارك في الدوري أكثر من 104 لاعبين مثلوا 21 ناديًا، هي أندية ” الاتحاد ,الاتفاق , الهلال , الانتصار ,الزلفي , الشباب , مضر ,الاهلي ,الفتح ,ضمك ,الصفا , الصقور ,الفرع ,الوحدة , قفار , الوطني , ابها ,الوطن ,الجزيرة ,العربي ,عكاظ ”. ويسعى فريق نادي الفتح للمحافظة على اللقب، بعد أن حقق الدوري الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا الترتيب العام بعد ختام الجولة الثالثة وسط منافسة من أندية مضر والوحدة والصفا.