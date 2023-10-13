الرياضة الرياض تحتضن سلسلة بطولات أرامكو للجولف بمشاركة 28 فريقًا و 84 من نخبة اللاعبات العالميات

الرياض- البلاد تعلن جولف السعودية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة الجولة الختماية للنسخة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة ، وذلك خلال الفترة من 27أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2023 على ملعب ونادي الرياض للجولف. وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة ألمع الأسماء في عالم الجولف للسيدات، حيث تُعد آخر جولة من بطولات السلسلة العالمية لهذا العام 2023م. – بعد سنغافورة وفلوريدا ولندن وهونغ كونغ – التي تعتبر أحد أهم الأحداث تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار لكل بطولة. وستكون المرة الأولى التي تُلعب فيها منافسات السلسلة الاخيرة في العاصمة الرياض بعد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة للنسختين الماضيتين. وتتمتع سلسلة بطولات أرامكو للفرق بنظام مزدوج وفريد تم بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات حيث يجمع بين اللاعبات المحترفات مع الهواة، وذلك في منافسات جماعية للفرق يضمّ كل فريق فيها أربع لاعبين، إلى جانب منافسات فردية تتوج بنهايتها صاحبة أفضل معدل ضربات بين جميع المشاركات البالغ عددهم 84 لاعبة ومنهن عدد من نجمات الجولف المصنّفات على لائحة أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث سيسعى الجميع لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز، إضافة إلى الحصول على نقاط كوستا ديل سول ونقاط تصنيف رولكس العالمي. وفي نسخة عام 2022، أصبحت الألمانية كيارا نوجا أصغر محترفة تفوز بإحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وذلك بعمر 16 عاماً . حيث نجحت سفيرة جولف السعودية ، في تحقيق فوز مثير على النجمة الإنجليزية تشارلي هال بعد جولة حاسمة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية . جدير بالذكر أن الجولة الختامية لنسخة 2023 تقام لأول مرة خارج نادي وملعب جولف مدينة الملك عبدالله الإقتصادية (رويال غرينز) ، وسيتيح فرصة لسُكّان العاصمة الرياض لمشاهدة نخبة من الأسماء العالمية في جولف السيدات لأول مرة، الأمر الذي يؤكد على التوجّه نحو التنوّع والشمولية والتميّز في رياضة الجولف، وهو ما عملت عليه أرامكو السعودية على الترويج له من خلال دورها كشريك إستراتيجي للسلسلة.