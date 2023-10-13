” الخالدية وأحمد محمود وكاميليو” في صدارة قوائم الترتيب لموسم الطائف

متابعة – محمد الجليحي
طوى موسم سباقات الطائف بالمملكة العربية السعودية صفحته بنهاية الأسبوع الماضي عبر الحفل (54) الختامي.
بطولة ميدان الملك خالد كانت مسك ختام الموسم الذي استضاف 486 شوطاً، وبها تم إسدال الستار على أكبر موسم على الإطلاق شهده ميدان الملك خالد بالطائف.
ختام الموسم كان مناسبة لتتويج أفضل خيال وأفضل مدرب وأفضل مالك لخيل الثروبيرد وأفضل مالك للخيل العربية الأصيلة.
حقق الخيال المحترف في إسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز” كاميلو أوسبينا” لقب أفضل خيال بتسجيل 49 فوزاً من 286 مشاركة بمعدل فوز قدره 17%، وتقدم اوسبينا بفارق 12 فوزاً عن الخيال المحلي عادل الفريدي الذي أنهى الموسم بتسجيل 37 فوزاً.
المدرب أحمد محمود أنهى الموسم بتصدر لائحة المدربين بتسجيله 33 فوزاً؛ كان أبرزها الفوز بكأس مهرجان الورد الطائفي، واثنين من سباقات تحدي كأس نادي سباقات الخيل، إضافة إلى جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس الطائف المقدم من المسار الرياضي مع الفرس طيبه فال.
فوز مهرة السنتين” مستوعبة” كان مهماً لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذين أنهى الموسم بتصدر قوائم ملاك خيل الثروبيرد بتحقيق 46 فوزاً فيما تصدرت اسطبلات الخالديه قائمة ملاك الخيل العربية الأصيلة بتحقيق 22 فوزاً متقدمة على اسطبلات أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز برصيد 15 فوزاً.