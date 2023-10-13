الرياضة

” الخالدية وأحمد محمود وكاميليو” في صدارة قوائم الترتيب لموسم الطائف

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – محمد الجليحي

طوى موسم سباقات الطائف بالمملكة العربية السعودية صفحته بنهاية الأسبوع الماضي عبر الحفل (54) الختامي.
‎بطولة ميدان الملك خالد كانت مسك ختام الموسم الذي استضاف 486 شوطاً، وبها تم إسدال الستار على أكبر موسم على الإطلاق شهده ميدان الملك خالد بالطائف.

‎ختام الموسم كان مناسبة لتتويج أفضل خيال وأفضل مدرب وأفضل مالك لخيل الثروبيرد وأفضل مالك للخيل العربية الأصيلة.

‎حقق الخيال المحترف في إسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز” كاميلو أوسبينا” لقب أفضل خيال بتسجيل 49 فوزاً من 286 مشاركة بمعدل فوز قدره 17%، وتقدم اوسبينا بفارق 12 فوزاً عن الخيال المحلي عادل الفريدي الذي أنهى الموسم بتسجيل 37 فوزاً.

‎المدرب أحمد محمود أنهى الموسم بتصدر لائحة المدربين بتسجيله 33 فوزاً؛ كان أبرزها الفوز بكأس مهرجان الورد الطائفي، واثنين من سباقات تحدي كأس نادي سباقات الخيل، إضافة إلى جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس الطائف المقدم من المسار الرياضي مع الفرس طيبه فال.

فوز مهرة السنتين” مستوعبة” كان مهماً لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذين أنهى الموسم بتصدر قوائم ملاك خيل الثروبيرد بتحقيق 46 فوزاً فيما تصدرت اسطبلات الخالديه قائمة ملاك الخيل العربية الأصيلة بتحقيق 22 فوزاً متقدمة على اسطبلات أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز برصيد 15 فوزاً.

 

اسطبلات الخالدية حققت الفوز في أحد أهم وأقوى سباقات الموسم ألا وهو كأس الأمير عبدالله الفيصل (المصنف دوليا) من خلال نجم الخيل العربية غير المهزوم البطل “عسفان الخالدية”، وواصل جواد الأربع سنوات مسيرة تألقه بتحقيق الفوز العاشر دون خسارة من خلال ديربي الطائف للخيل العربية الذي أقيم في (23 سبتمبر) محققا إنجازا آخر حينها يتمثل في كسر الزمن القياسي لميدان الملك الخالد على مسافة 2000 متر قدره 2:20:30.

وفي نفس اليوم، كسر الجواد “قسوره الخالدية” الزمن القياسي للميدان أيضاً من خلال فوزه بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية مسجلاً 1:49:52 وفي وقت لاحق من نفس الحفل، وسط ترقب كبير واهتمام بالغ على الصعيد العالمي ذهب لقب كأس الملك فيصل ( المصنف دوليا) إلى “نديم الملوك الخالديه” بشعار أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

فيما كان الفوز في ديربي الطائف الذي أقيم في (22 سبتمبر) من نصيب “فاينل ديستنيشن” ابن “هافانا قراي” الذي كان يتدرب سابقا بإشراف كيفين فليبارت دي فوي بالمملكة المتحدة قبل انتقاله تدريبيا إلى ثامر الديحاني.

ومن بين الخيول الأخرى التي برزت من خلال الموسم “صنست فلاش” ابنة “ميسون” التي حلت في مركز مـتأخر بكأس السعودية 2023 ولكنها حققت بعد ذلك ثلاثة انتصارات من ثلاث مشاركات في موسم الطائف؛ من بينها بطولة ميدان الملك خالد في آخر مشاركة.، فيما استهل جواد المملوك سابقا لجودلفين  “باث أوف ثندر” مسيرته في السعودية بالفوز في  بطولة ميدان الملك خالد في مشاركته الرابعة بالطائف.

بينما شهدت قوائم المدربين في السعودية إضافة عالمية من خلال المدرب الأمريكي الفائز في عدد من سباقات الفئة الأولى جيمي جيركنز الذي أسرج أول مشارك له في يوليو، وحقق فوزه الأول في الشهر التالي، وأنهى جيركنز الموسم بستة انتصارات من 36 مشاركة وكان فوزه الأكبر في سباق للخيل التي كسبت (1-3) سباقات بتاريخ 23 سبتمبر، الذي كان برعاية التنفيذي، وتحقق فوزه من خلال الجواد “لويجي فامبا” الفائز مرتين في المملكة المتحدة حينما كان يتدرب بإشراف ديفيد مونويزر.

من جهة أخرى صرح : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجان الفنية بنادي سباقات الخيل قائلا :
” سعدنا بالنجاح الكبير الذي صاحب موسم سباقات الطائف 2023 الذي شهد مزيداً من التطور وارتفاعاً في مستوى السباقات بميدان الملك خالد من خلال إضافة سباقات جديدة والتحسن الذي طرأ على برنامج سباقات الخيل العربية وخيل الثروبيرد على السواء.”

وأضاف سموه: “شهد الموسم الكثير من الأحداث المميزة، ونيابة عن نادي سباقات الخيل يطيب لي التقدم بالشكر للملاك والمدربين وجميع شرائح الوسط الفروسي على دعمهم المتواصل وعملهم الدؤوب طوال الموسم، وبالطبع يسرني التقدم بالتهنئة لكل الفائزين.

كما يجب علينا أن نشكر رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل على دعمه ورؤيته في قيادة التطوير المستمر لسباقات الخيل في المملكة العربية السعودية.

واختتم سموه الحديث بقوله : “أما الآن يتجه تركيزنا إلى موسم الرياض المقبل، الذي ينطلق في 26 أكتوبر ويتواصل حتى نهاية مارس متضمناً بالطبع المهرجان الأبرز كأس السعودية 2024.”

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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