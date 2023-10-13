الأسترالي ليشمان يتصدر منافسات الأفراد ببطولة ليف قولف جدة

جدة – خالد بن مرضاح
نجح الأسترالي مارك ليشمان في انتزاع صدارة منافسات الأفراد بعد ختام اليوم الأول من بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، والتي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 3 أيام بمشاركة 48 لاعبًا يمثلون 12 فريقًا ضمن دوري ليف قولف لعام 2023.
واستطاع ليشمان لاعب فريق ريبر أن يسجل 5 ضربات تحت المعدل منحته الصدارة أمام كل من الثلاثي الأمريكي داستن جونسون قائد فريق فور أيسز، وهارولد فارنر لاعب فريق رينج غوتس، وبروكس كيبكا – حامل اللقب – قائد فريق سماش، الذين تشاركوا مركز الوصافة بتسجيلهم 4 ضربات تحت المعدل. وجاء خلفهم في المركز الثالث كل من الأمريكي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز، والجنوب أفريقي لوي أوسثويزن لاعب فريق ستنجر، والإنجليزي ريتشارد بلاند لاعب فريق كليكس بتسجيلهم 3 ضربات تحت المعدل.