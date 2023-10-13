الأخضر يتعادل مع منتخب نيجيريا 2/2

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره النيجيري، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن معسكر الأخضر المقام حالياً في البرتغال استعداداً لكأس آسيا “قطر 2023”.
ظهر الأخضرالسعودي بصورة مغايرة عن الوديتين السابقتين، لاسيما في الشوط الثاني الذي لعبت فيه تبديلات المدرب مانشيني دورًا في العودة في آخر ثواني المباراة.
سجل اللاعب سلمان الفرج الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 60، قبل أن تدرك نيجيريا هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما سجل عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه.
وأحرز اللاعب كيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+9، سجل اللاعب محمد كنو هدف التعادل للمنتخب الوطني، بعدما سدد ركلة مباشرة بطريقة رائعة لداخل الشباك النيجيري.
🎥 ⚽ | ملخص أهداف ودية المنتخب السعودي ضد نيجيريا.#السعودية_نيجيريا#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/j562pXlJFO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2023