الرياضة

الأخضر يتعادل مع منتخب نيجيريا 2/2

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره النيجيري، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن معسكر الأخضر المقام حالياً في البرتغال استعداداً لكأس آسيا “قطر 2023”.

ظهر الأخضرالسعودي بصورة مغايرة عن الوديتين السابقتين، لاسيما في الشوط الثاني الذي لعبت فيه تبديلات المدرب مانشيني دورًا في العودة في آخر ثواني المباراة.

سجل اللاعب سلمان الفرج الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 60، قبل أن تدرك نيجيريا هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما سجل عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه.

 

وأحرز اللاعب كيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+9، سجل اللاعب محمد كنو هدف التعادل للمنتخب الوطني، بعدما سدد ركلة مباشرة بطريقة رائعة لداخل الشباك النيجيري.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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