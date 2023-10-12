3.7 مليار ريال إنفاق الأطعمة والمقاهي

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 12.15 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الحالي، مقارنة بنحو 13.62 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 189.42 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاعي التعليم، والمجوهرات، بنسبة 11 % و30 % على التوالي. وتصدر قطاع الأثاث القطاعات المنخفضة بنسبة 29 %، تلاه قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة 26 %، ثم قطاع الصحة بنسبة 15 % ، وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ2 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.75 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع ، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.04 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.72 مليار ريال.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها