اكتشاف جوهر العطور السعودية في متجر منسم

الرياض : البلاد

وسط الممرات المزدحمة في مركز الفيصلية التجاري في الرياض ، عثر جان وهو مصرفي باريسي ، على واحة لامعة بلون الرمال في متجر منسم للعطور الفاخرة السعودية وهو لا يدري أن الإنعطاف العرضي سيفتح أمامه ابواب فن صناعة العطور السعودية .

ولوحظ جان أن دفء الضيافة السعودية كما استقبلته منال شابة سعودية عند دخوله متجر منسم وهي شابة سعودية ومستشارة المبيعات السعودية استقبلته في المتجر بإبتسامة والتي ازالت تصوراته السابقة عن المنطقة وهو بدأ يشعر بأنه في منزله الثاني عند تقديمه القهوة العربية متمثلاُ بالتقليد العربي القديم واختفت خلال لحظات جميع تردداته الأولية .

من خلال انخراطه في نقاش مرح حول أصول صناعة العطور ، افتخر جان الفرنسي بفخره الوطني بمهارة بلاده في صنع العطور ولكن منال سارعت إلى اطلاعه على تقاليد صناعة العطور السعودية التي تعود إلى قرون مضت ، يتتبع أصوله إلى أعمال الكيمائي الكندي في القرن التاسع .

كما شرحت منال فن إثارة مشاعر محددة تقول ” الهواء غلاب” تترجم باللغة الإنجليزية إلى شيء مثل ” الحب منتصر” وعلى سبيل المثال أنه يجسد الرغبة وهي ليست مجرد رائحة ولكنها تجربة يتردد صداها في اعماق قلب المرء .

كما اخبرت منال جان عن التكنولوجيا والفن وراء صنع منسم جالاكسي وتطوره كيف يتم التقاط قوس قزح من المشاعر من خلال مزيج دقيق من العطور الفاخرة . كما ذكرت منال أن منسم جالاكسي ليس مجرد صينية مستديرة فاخرة مزينة بالعديد من زجاجات العطور الرائعة ولكن قصة كل عطر من عطور منسم الفاخرة التي تلتقط مجموعة من المشاعر الإنسانية بشكل دقيق.

بينما كان جان يختبر عطوراً مختلفة من منسم جالاكسي وكانت كل رائحة تحكي قصة وتثير مشاعر وذكريات حية من الشعور المنعش بالانطلاق في رحلة جديدة مع ” خاطر” الذي يجسد مشاعر العاطفة مع لمسة رائعة من البخور إلى جاذبية الفخامة التي يثيرها “سرحان” الذي يستحضر الفخر والتصاميم الجلدية الفاخرة مع لمسة من العنبر والتي جعلت عطور منسم لوحة حسية لا مثيل لها .

معجباً بفن وعلم هذه العطور العربية الفريدة، لم يستطع حان أن يقاوم الإستمتاع بها ولرغبته في مشاركة هذه الكنوز الجديدة مع احبائه ، اختار ” الهوى غلاب” لزوجته وسرحان لنفسه .

عند عودته إلى منزله في باريس، اخبر جان زوجته آنا بالقصة بأكملها عن اكتشاف لمتجر فاخر للعطور السعودية يدعى “منسم” وأرسل لها علبة هدايا من العطور بما في ذلك ” الهواء غلاب” سأل جان زوجته كيف هذا العطر ؟ لكن لم يتلقى الرد في حين أسرها هذا العطر الغامض الجديد ” الهواء غلاب” وانتقلت بها عبر الزمن إلى قصة عربية سحرية .

في جوهر الأمر ، شركة منسم للعطور ليست مجرد متجر إنها بوابة عطرية للتراث السعودي الغني حيث تحكي كل رائحة حكاية وكل زجاجة تحتوي على عالم من العواطف لأولئك الذين يرغبون في تجربة شم فريدة من نوعها فإن زيارة متجر منسم في مول الفيصلية بالرياض في الشارع التحلية تعد أكثر من مجرد رائحة عطور بل أنه يقدم رحلة مغامرة عطرية تدوم لفترة طويلة بعد أن تتلاشي الرائحة فاكتشف منسم ودفع حواسك تأسر للعالم العطور السحرية .