طريقة عمل كرات كيك الليمون

الليمون من المكونات الرائعة خاصة عندما تدخل في الحلويات السهلة والسريعة

المقادير اللازمة

للكيك

1 1/2 كوب ( 375 مل ) دقيق لجميع الاستخدامات

1 1/2 ملعقة صغيرة ( 7.5 مل ) مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة (2.5 مل ) ملح

¾ كوب ( 175 مل ) سمنة

1 كوب ( 250 مل ) سكر

4 بيض كبير

2 ملعقة صغيرة (10 مل ) قشر الليمون

4 ملاعق كبيرة (60 مل ) عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة (5 مل ) فانيلا

للتغطية وخلط الكيك

3/4-1 كوب كريمة ( 750 مل )

نصف كيلو شوكولاته بيضاء

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

في وعاء صغير اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح واتركيه جانبا

نذوب الزبدة ونتركها جانباً لتبرد

في وعاء الخلاط قومي بخلط السكر والبيض والفانيليا وبرش الليمون وعصير الليمون معًا على سرعة متوسطة لمدة دقيقة واحدة تقريبًا

أضيفي الزبدة المذابة واخلطيها معًا

أضيفي خليط الدقيق حتى يمتزج

يسكب الخليط في قالب كيك مجهز مقاس 9 × 13 بوصة

يخبز لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة. تخرج من الفرن ويترك ليبرد

بعد أن تبرد الكيكة قومي بتفتيتها في وعاء كبير

أضيفي الكريمة إلى الكيكة المفتتة واخلطيها

قومي بتشكيل كرات بحجم كرة الجولف بيديك

تأكدي من أن الكيكة تلتصق ببعضها البعض جيدًا دون أن تتشقق

نذوب الشوكولاتة البيضاء في وعاء فوق قدر من الماء المغلي

عندما تصبح ناعمة وتذوب

اغمسي كرات الكيك في الشوكولاتة وتخرج لتصفي

ثم ضعيها في الفريزر لمدة 30 دقيقة

نخرجها من الفريزر ونغمسها في الشوكولاتة المذابة مع التأكد من تغطيتها بالكامل مرة أخري

ثم تقدم