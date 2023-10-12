طريقة عمل كب كيك الخوخ بكريمة الخوخ

إذا كنتِ من محبي الكب كيك قدمي هذه الوصفة لأسرتك مع نكهة الخوخ الرائعة

المقادير اللازمة

لكب كيك الخوخ

1 2/3 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب سكر بني فاتح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3/4 كوب زبدة حلوة غير مملحة طرية

3 بياض بيضة كبيرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب قشدة حامضة

1/2 كوب حليب كامل الدسم

3/4 كوب خوخ مقطع

مكونات كريمة الخوخ

1/2 كوب زبدة حلوة غير مملحة

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا النقية

5-7 ملاعق كبيرة من كريمة الخفق الثقيلة

5 كوب سكر بودرة

1/4 كوب خوخ مقطع إلى مكعبات صغيرة

14 شريحة خوخ

طريقة العمل

سخني الفرن على حرارة 350 درجة

غلفي قالب الكب كيك بورق الكب كيك

في وعاء كبير اخلطي الدقيق والسكر والقرفة وصودا الخبز والبيكنج باودر حتى تمتزج المكونات

باستخدام وعاء كبير آخر اخفقي على سرعة متوسطة حتى تمتزج الزبدة مع بياض البيض والفانيليا والقشدة الحامضة والحليب

قلبي المكونات الجافة مع الخليط

قلبي معهم مكعبات الخوخ

يغرف الخليط في الصينية

تخبز في الفرن لمدة 21 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد تماما

كريمة الخوخ

اخفقي جميع المكونات باستثناء الخوخ حتى تمتزج وتصبح ناعمة وسميكة

ثم زيني الكب كيك بها وقدميه