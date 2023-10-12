طريقة عمل كب كيك الخوخ بكريمة الخوخ

إذا كنتِ من محبي الكب كيك قدمي هذه الوصفة لأسرتك مع نكهة الخوخ الرائعة
المقادير اللازمة
لكب كيك الخوخ
1 2/3 كوب دقيق
1/2 كوب سكر
1/2 كوب سكر بني فاتح
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
3/4 كوب زبدة حلوة غير مملحة طرية
3 بياض بيضة كبيرة
2 ملعقة صغيرة فانيليا
1/4 كوب قشدة حامضة
1/2 كوب حليب كامل الدسم
3/4 كوب خوخ مقطع
مكونات كريمة الخوخ
1/2 كوب زبدة حلوة غير مملحة
2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا النقية
5-7 ملاعق كبيرة من كريمة الخفق الثقيلة
5 كوب سكر بودرة
1/4 كوب خوخ مقطع إلى مكعبات صغيرة
14 شريحة خوخ
طريقة العمل
سخني الفرن على حرارة 350 درجة
غلفي قالب الكب كيك بورق الكب كيك
في وعاء كبير اخلطي الدقيق والسكر والقرفة وصودا الخبز والبيكنج باودر حتى تمتزج المكونات
باستخدام وعاء كبير آخر اخفقي على سرعة متوسطة حتى تمتزج الزبدة مع بياض البيض والفانيليا والقشدة الحامضة والحليب
قلبي المكونات الجافة مع الخليط
قلبي معهم مكعبات الخوخ
يغرف الخليط في الصينية
تخبز في الفرن لمدة 21 دقيقة
تخرج وتترك لتبرد تماما
كريمة الخوخ
اخفقي جميع المكونات باستثناء الخوخ حتى تمتزج وتصبح ناعمة وسميكة
ثم زيني الكب كيك بها وقدميه