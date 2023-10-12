المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء بالذرة الحلوة

نيفين عباسaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      12 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تحتوي الفاصوليا الحمراء على الحديد الذي يزيد من مستويات الطاقة فالحديد عنصر مهم لعملية التمثيل الغذائي البشري

وإنتاج الطاقة كما أن محتوى المنغنيز في الفاصوليا الحمراء يساعد الجسم أيضًا على إنتاج الطاقة

المقادير اللازمة

كوب ذرة حلوة
عبوة من الفاصوليا الحمراء مصفاة ومغسولة
1 بصلة حمراء متوسطة مفرومة
1/2 كوب كزبرة مفرومة
1/4 كوب يت زيتون
1/4 كوب خل أبيض
3 ملاعق كبيرة سكر
ملح

طريقة العمل
اجمعي بين الفاصوليا الحمراء والذرة والبصل والكزبرة وقلبي جيدا
في قدر يمزج زيت الزيتون والخل والسكر في ويطهى على نار متوسطة
يقلب حتى يذوب السكر ثم يرفع عن النار
تسكب الفاصوليا والذرة للخليط ويقلب حتى يمتزج جيدًا
أضيفي الملح حسب الرغبة واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق قبل التقديم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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