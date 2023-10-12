طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء بالذرة الحلوة

تحتوي الفاصوليا الحمراء على الحديد الذي يزيد من مستويات الطاقة فالحديد عنصر مهم لعملية التمثيل الغذائي البشري

وإنتاج الطاقة كما أن محتوى المنغنيز في الفاصوليا الحمراء يساعد الجسم أيضًا على إنتاج الطاقة

المقادير اللازمة

كوب ذرة حلوة

عبوة من الفاصوليا الحمراء مصفاة ومغسولة

1 بصلة حمراء متوسطة مفرومة

1/2 كوب كزبرة مفرومة

1/4 كوب يت زيتون

1/4 كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة سكر

ملح

طريقة العمل

اجمعي بين الفاصوليا الحمراء والذرة والبصل والكزبرة وقلبي جيدا

في قدر يمزج زيت الزيتون والخل والسكر في ويطهى على نار متوسطة

يقلب حتى يذوب السكر ثم يرفع عن النار

تسكب الفاصوليا والذرة للخليط ويقلب حتى يمتزج جيدًا

أضيفي الملح حسب الرغبة واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق قبل التقديم