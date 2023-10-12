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ضبط أكثر من 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة
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ضبط أكثر من 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      12 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موقع لتخزين منتجات “التبغ” بأحياء “المليساء” وأسفرت عن ضبط مستودع مخالف يحوي أكثر من 367 طن من منتجات “التبغ” مجهولة المصدر داخل حاويات “كونتينرات” يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأمانة في ضبط الكثير من الممارسات والمخالفات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية شاركت خلال الأسبوع الماضي في رصد موقع بحي “المليساء” يحتوي على 56 من الحاويات لتخزين منتجات “التبغ” قدرت بـ 367 طن و160 كجرام مجهولة المصدر، حيث تمت مصادرة منتجات “تبغ” منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي، وتفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف ما تم ضبطه، وأضافت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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