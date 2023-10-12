ضبط أكثر من 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية شاركت خلال الأسبوع الماضي في رصد موقع بحي “المليساء” يحتوي على 56 من الحاويات لتخزين منتجات “التبغ” قدرت بـ 367 طن و160 كجرام مجهولة المصدر، حيث تمت مصادرة منتجات “تبغ” منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي، وتفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف ما تم ضبطه، وأضافت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.