رئيس الطيران المدني يتفقد مشاريع مطار الملك خالد

البلاد – الرياض

تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الرياض الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود، مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح رئيس الهيئة أن الزيارة لمطار الملك خالد الدولي، تأتي للوقوف ميدانياً على المشاريع التطويرية، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتأتي الزيارة التفقدية لمتابعة المشاريع الحالية التطويرية، ومتابعة أحدث المنجزات على مستوى أعداد المسافرين، وحجم الخدمات اللوجستية والشحن، إضافة إلى التطورات في المرافق التجارية والخدمية، ومتابعة التطورات التجارية، واستعراض الخطط المستقبلية.

واطلع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على المشاريع التوسعية والتطويرية في الصالات على مستوى المسافرين والشحن، وأهم المنجزات فيما يتعلق بالجانب التجاري، والتوسعات المصاحبة لهذا الجانب من تطوير للمرافق التجارية، وخطط مستقبلية مصاحبة، ومستوى توافقها مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران؛ بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.