الدكتور إبراهيم العواجي يستعرض ديوانه الأول “المداد” في “قيصرية الكِتَابْ” بالرياض

الرياض : البلاد

نظمت “قيصرية الكِتَابْ” بالرياض ضمن برنامجها الثقافي لهذا العام فعالية أدبية شعرية أحياها معالي الدكتور إبراهـيـم العواجي ضمن برنامج القيصرية: “كتابي الأول.. القصة الكاملة”.

وألقى الدكتور العواجي خلال اللقاء عدداً من القصائد التي ضمها ديوانه الأول الذي كان بعنوان (المداد).

وتضمن اللقاء الذي أداره الكاتب الصحفي سهم الدعجاني مداخلات من الحضور أثرت اللقاء الذي حضره نخبة من المثقفين والكتاب والشعراء.

وفي ختام اللقاء كرّم المشرف العام على القيصرية أحمد فهد الحمدان معالي الدكتور العواجي ومدير الحوار سهم الدعجاني.. ثم التقطت الصور التذكارية.