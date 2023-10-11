الإقتصاد

731 مليار ريال قروض عقارية

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      11 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2023م بنسبة قدرها 15 % لتصل إلى نحو 731.3 مليار ريال، مقارنة بـ638.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 80 % من إجمالي القروض العقارية بنسبة 91 % خلال الفترة، لتصل إلى نحو 582.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 148.9 مليار ريال مرتفعة بنسبة 10 % عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما شهدت القروض الاستهلاكية انخفاضا طفيفا بنحو 0.4 % ، لتصل إلى 443.95 مليار ريال.

وتشمل القروض الاستهلاكية بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات، قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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