731 مليار ريال قروض عقارية

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2023م بنسبة قدرها 15 % لتصل إلى نحو 731.3 مليار ريال، مقارنة بـ638.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 80 % من إجمالي القروض العقارية بنسبة 91 % خلال الفترة، لتصل إلى نحو 582.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 148.9 مليار ريال مرتفعة بنسبة 10 % عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما شهدت القروض الاستهلاكية انخفاضا طفيفا بنحو 0.4 % ، لتصل إلى 443.95 مليار ريال.

وتشمل القروض الاستهلاكية بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات، قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة.