ملتقى الأكاديمية المالية يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم

الرياض : البلاد

شهدت النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية توقيع 5 مذكرات تفاهم في العديد من المجالات والبرامج التدريبية والتصميمية.

وشملت الاتفاقيات توقيع الأكاديمية المالية مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للحوكمة، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة والأعمال، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وشركةZISHI لتقديم التدريب والتعليم، وozone API لتقديم الحلول في مجال البرمجيات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن الأكاديمية تتطلع من خلال توقيع مذكرات التفاهم، لتوفير تجربة تدريبية فريدة من نوعها، للارتقاء بالمهارات والقدرات بما يلبي احتياجات قطاع التقنية المالية، ضمن توجهات الأكاديمية المالية الإستراتيجي عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات العالمية لتقديم العديد من الحلول بما يسهم في تعزز التميز المهني في القطاع المالي.

وبين أن مذكرات التفاهم تشمل تقديم برامج تدريبية، والمشاركة في الدراسات والبحوث والحالات الدراسية، وتقديم برامج تنفيذية، والتعاون في تطوير الحالات الدراسية الخاصة ببرنامج القيادة المتقدم، وتقديم الجلسات التوجيهية للقياديين، وتصميم برامج تدريبي موجهة للقيادات في قطاع الأوراق المالية، وتقديم لقاءات وندواتت تخصصية موجهة لقطاع الأوراق المالية، وتطوير برامج تدريبية رقمية في المصرفية المفتوحة.