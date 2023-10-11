معسكرات تدريبية في إدارة البيانات

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في أكاديميتها عن إطلاق 4 معسكرات من أصل 18 معسكرًا في مجالي حوكمة البيانات وإدارة البيانات لبناء قدرات أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والقانونية والإدارية.

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، حيث سيتعرفون في معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، بينما سيُمكن معسكر حوكمة البيانات المتدربين من معرفة مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة، وسيكون 14 أكتوبر الحالي آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة، في حين تبدأ المعسكرات حضورياً بمقر أكاديمية طويق ابتداءً من 22 أكتوبر.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار مبادرات “سدايا” لتحقيق المستهدفات الوطنية في بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالي إدارة وحوكمة البيانات، لسد الفجوة فيهما على المستوى الوطني، وضمن جهودها نحو بناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.