مختبر الصحة العامة للأغذية والمياه يحصد شهادة الجودة

عبد الهادي المالكي – جدة

حصل مختبر أمانة محافظة جدة للصحة العامة للأغذية والمياه على شهادة الجودة في الفحص من المركز السعودي للاعتماد وهو ما يمثل إنجازًا نتيجة تضافر الجهود في إدارة المختبرات وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن مختبر الصحة العامة للأغذية والمياه ساهم في رصد وخفض معدلات التلوث الغذائي عبر تحديد المناطق الأعلى تلوثاً بنطاق البلديات الفرعية وبلديات المحافظات من خلال قياس مؤشرات العينات المستلمة من الأغذية والمياه وفحصها ضمن أعلى معايير الجودة ووفق آخر اصدار للمواصفات القياسية الخليجية.

وأشارت الأمانة إلى أن المختبر يعمل على التحسين والتطوير المستمر مع مواكبة آخر المستجدات في مجال التحاليل حيث ساهم في تأهيل خريجي التخصصات العلمية من كليات العلوم الطبيعية ليمتلكوا الأدوات اللازمة ليصبحوا عناصر منتجة في سوق العمل وذلك عبر تدريبهم وتمكينهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة.