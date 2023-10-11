زوارق الاحتلال تقصف شواطئ غزة

البلاد – واس

واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء) عدوانه علي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة؛ إذ قصفت زوارق بحرية الاحتلال بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال. ولا تزال طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، ثلاثة منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرتها بشكل كامل. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا بمنطقة الحدبة في دير البلح، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى المستشفى. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس، إضافة إلى قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي أربع سيارات إسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في البلدة. وفي الضفة الغربية، استشهد شاب متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في مخيم العروب شمال الخليل، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد حماد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى 770 شهيداً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، مبينة أن الشهداء قضوا في الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة، بينها عائلات بأكملها، بالإضافة إلى إصابة نحو 4100 آخرين بجروح مختلفة.

في السياق ذاته، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمناطق واسعة في قطاع غزة، مما أدى لتدمير مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس41 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، في قرى جنين ونابلس والخليل، فيما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، خلال اقتحام بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، مشيراً إلى تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة خمسة عناصر من الدفاع المدني، أثناء محاولتهم إخماد حريق في مصنع تعرض لقصف إسرائيلي، شرق مدينة غزة، بعد استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، التي أدت أمس إلى استشهاد الصحفيين، محمد رزق صبح، وسعيد الطويل، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لبرج حجي غرب مدينة غزة. وأكدت النقابة في بيان لها، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، إلى جانب تدمير مؤسسات إعلامية، داعيةً لتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين.

واستشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب ثالث الليلة الماضية، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي. وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ اليوم سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات والطرق.