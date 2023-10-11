تعزيز التعاون مع تركيا في النقل

أنقرة – واس

في إطار زيارته إلى تركيا ، التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، في العاصمة أنقرة، وزير النقل والبنى التحتية عبدالقادر أورال أوغلو ، وجرى بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفرص التعاون المشتركة على ضوء المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الروابط الاقتصادية وتشجيع شركات النقل الجوي والتوسّع في الربط الملاحي عبر زيادة الخطوط الملاحية، وتنمية الشراكة بين الجانبين لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري.