الإقتصاد

الصكوك وأدوات الدين.. بدء استقبال طلبات “التداول البديل”

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      11 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة “الصكوك وأدوات الدين” ، ويستمر استقبال الطلبات حتى نهاية مارس من العام القادم.

وأوضحت الهيئة أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية، مشيرةً إلى منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وسيتم الإعلان عن الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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