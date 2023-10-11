السعودية الخضراء .. تنمية الغطاء النباتي

البلاد- ياسر خليل

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الحثيثة ، في تعزيز وزيادة المساحات الخضراء ، داخل المناطق الحضرية وخارجها ، فضلاً عن تحسين المشهد البصري، وفي هذا السياق كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف عن انطلاق حملة تشجير بعنوان ” لنكن قدوة ” في منطقة مكة المكرمة . تستهدف الحملة المـواقـع التـابعة لمنـظـومـة الـبـيـئة والمياه والزراعـة ؛ من مكاتب ووحدات للوزارة في المراكز والمحافظات بالمنطقة، لتحسين المشهد البصري للمواقع ، وتعزيز الصورة النمطية لمباني فرع الوزارة بالإضافة إلى العيادات البيطرية وأسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة .

وأوضح ان الحملة تأتي ضمن مشروع زيادة المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية وخارجها لتعزيز المساهمة في الحفاظ على التنمية البيئية المسـتـدامـة والتي تهدف إلى تـحـسـيـن جـودة الـحـيـاة وتـنـمـيـة الـغـطـاء الـنـبـاتـي لـلإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء . وأشار ” الخليف ” أن هذه هي المرحلة الأولى التي تمتد إلى شهرين ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي ضمن خطة التشجير التي تتبناها ادارة البيئة في المنطقة وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير. معلناً أنه سيكون هناك تقرير ختامي بالأرقام عند انتهاء حملة ” لنكن قدوة ”.

وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي ان الحملة تأتي امتداداً لحملات التشجير السابقة بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الإجتماعية بفرع المنطقة ، حيث أتاحت الوزارة حتى الان فرص تطوعية لحملة ” لنكن قدوة” أطلقتها المكاتب في محافظات منطقة مكة المكرمة في “جدة ، ورابغ ، والطائف ، والقنفذة ، وأضم ، والعرضيات، والخرمة وتربة ، وذلك عبر منصة العمل التطوعي والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.