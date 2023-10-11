“أول داي آي دريم” يحطّ رحاله في العلا

العلا : خالد بن مرضاح

كشفت لحظات العلا عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول عروضها لمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، حيث سيقام الحدث الموسيقي الشهير عالمياً “أول داي آي دريم” يوم 20 أكتوبر في الواحة التاريخية أمام عدد محدود من الحضور في مكان مميز بين وديان العلا.

وتشتهر فرقة “أول داي آي دريم” بنقل الجماهير من حلبة الرقص إلى مشهد أحلام غامر، حيث يؤدي فنانون من الفرقة مجموعة من الموسيقى الرائعة والمتنوعة والفريدة من نوعها.

وهذا العرض المرتقب سوف يمكّن الحضور من إيقاظ مجموعة من المشاعر العاطفية والحزينة من خلال الموسيقى المقدمة، وسيشارك في تقديم العروض ستة فنّانين عالميين من الفرقة.

وصرح السيد رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: “يسعدنا أن نستضيف حفل “أول داي آي دريم” كحدث رئيسي في مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. فهذا الحدث الموسيقي يأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عقد من الزمن، لكونه بثّ حياةً جديدة في مشهد الموسيقى الإلكترونية. من المؤكد أن العرض سيقدّم للحضور تجربة تحوّلية فنّية من خلال قوى الموسيقى. ونحن نتطلع إلى رؤية الكثير من الإثارة المرافقة للحدث خلال الأسابيع المقبلة”

وقد تم تصميم العرض لربط العقل والجسد والروح، خاصة مع عودة مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء بنسخته الثالثة ومجموعة كاملة من ورش العمل والأنشطة وتجارب المعالم السياحية المستوحاة من الفن والثقافة والموسيقى. ويعتبر حدث “أول داي آي دريم” فريداً من نوعه لكونه سيوفر فرصة مثالية للحاضرين للانغماس في الموسيقى وسط الأجواء العاطفية وجمال الطبيعة.

يبدأ الحدث في الساعة 5 مساءً ومن المقرر أن يقام العرض النهائي منتصف الليل، وللحصول على تجربة مثالية، يوصى أيضاً بارتداء الملابس ذات الطراز البوهيمي والفضفاضة.

وتتوفر التذاكر بسعر 250 ريالاً سعودياً عبر هذا الرابط وتشمل مواقف مجانية للسيارات بالإضافة إلى المرطبات الترحيبية والوجبات الخفيفة.