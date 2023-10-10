مبادرة لزراعة 1.3 مليون شجرة في أكثر من 50 مشروعًا سكنيًا

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان ممثلة في وكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد “برامج رؤية السعودية 2030” مبادرة الضواحي الخضراء، وتهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني، وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع، إذ ستسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث في المناطق السكنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة.

‎وتستهدف الوزارة من خلال المبادرة زراعة أكثر من مليون وثلاث مئة ألف شجرة في أكثر من 50 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، تغطي أكثر من 55 مليون م2 من مساحات المشاريع، والتي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية وعدد من المدارس والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون م2 من الشوارع والممرات، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة عبر ثلاث مراحل تبدأ من العام الجاري حتى عام 2025، ليستهدف المشروع في مرحلته الأولى زراعة أكثر من 270 ألف شجرة وشجيرة محلية من النباتات الملائمة لكل منطقة.

‎بدوره، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن مبادرة الضواحي الخضراء تستهدف رفع جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وبناء مجتمع حيوي وتحسين نمط حياة الأسرة السعودية والإسهام في زيادة جاذبية التملك في الأحياء الجديدة، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي.

‎وأضاف الطويلان، أن مبادرة الضواحي الخضراء تستند على مجموعة من المعايير بحسب ظروف واحتياجات البيئة المحلية، إذ تتضمن زراعة الأشجار والشجيرات أمام الوحدات السكنية والممرات والأرصفة، بالإضافة إلى تشجير مختلف المرافق الحكومية والشوارع والممرات في مشاريع الإسكان.