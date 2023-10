كيف عطّل “كورونا” تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد؟

قالت وسائل إعلام الثلاثاء: إن إصابة رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، بفيروس كورونا، أجّل تجديد عقد نجم الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عامًا).

ينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع (لوس بلانكوس) بنهاية الموسم الحالي (2023-2024) ولم يعلن أيا من الطرفين عن التوصل لاتفاق لتجديد العقد بعد.



من المرجّح أن يُجدد جونيور عقده مع ريال مدريد بتعاقد طويل الأمد، غير أن إصابة الرئيس بيريز بفيروس كورونا قبل أسابيع قيلة، أرجأ الإعلان الرسمي.



وذكرت يومية ماركا (Marca) الإسبانية، إن ريال مدريد يخطط حاليًا لإقامة حفل في ملعب (سانتياغو برنابيو) سيعلن خلاله عن تجديد عقد جونيور.



انضم جونيور إلى النادي الملكي صيف 2018 من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أعمدة الفريق الرئيسية.

A new long-term contract for Vinicius Jr is imminent! 📋✍️https://t.co/coch8LKkfl

— 90min (@90min_Football) October 10, 2023