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تخريج دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      10 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخريج (1062) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444 – 1445هـ .

 وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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