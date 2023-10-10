تخريج دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة

الرياض : البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخريج (1062) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444 – 1445هـ .

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.