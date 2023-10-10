بعمر 32 عامًا.. هازارد يعتزل كرة القدم

أعلن البلجيكي إيدين هازارد (32 عامًا) اعتزاله كرة القدم في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء عبر حساباته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

هازارد رحل عن ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي (2023) بعد فسخ عقده بالتراضي، في تجربة مليئة بالإصابات والغيابات وتراجع المستوى الفنّي.

وفضّل هازارد وضع حدًا لمسيرته الكروية بعد أن ظل طيلة الأشهر الماضية من دون أي مشاركات، ما جعل مردوده البدني يصل إلى أدنى مستوياته.

حظى هازارد بعروض من الدوري الأمريكي (MLS) والدوريين السعودي والبلجيكي، بيد أن اللاعب -صاحب 126 مباراة دولية- قرر التقاعد وتعليق حذائه.

هازارد هو أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، حيث كبّد خزائن النادي الملكي 115 مليون يورو، عندما وفد تشيلسي الإنجليزي صيف عام 2019.

ومع أن فترة هازارد مع ريال مدريد مزرية للغاية -حسب أغلب النُقّاد- فإن فترته مع فريق تشيلسي بين 2012 و2019 أُعتبرت ذهبية بكل المقاييس.

سجّل هازارد 110 هدفًا وقدّم 92 تمريرة حاسمة من 352 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات، بواقع 202 مساهمة تهديفية إجمالية.

وقاد هازارد الـ(بلوز) إلى حصد 6 ألقاب رئيسية، أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين في 2015 و2017، والدوري الأوروبي مرتين في 2013 و2019.