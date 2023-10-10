الرياضة

بطولة جدة تختتم منافسات الأفراد لموسم دوري ليف قولف 2023

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      10 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد مرضاح
مع استعداد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، لاستضافة منافسات بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، بمشاركة نخبة لاعبي القولف في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023، فإن الجماهير في المملكة وحول العالم سيكونون على موعد مع تجربة رياضية وترفيهية مميزة داخل الملعب وخارجه، إليكم بعض الأمور التي ستكون بانتظاركم في عطلة نهاية الأسبوع.

– حسم لقب منافسات الأفراد وختام موسم دوري ليف قولف 2023

تعتبر بطولة جدة الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل. وستضم قائمة الأسماء المشاركة كل من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي وقاد فريقه “سماش” للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة. والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022 والذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.

الأسترالي كاميرون سميث والأمريكي تالور جوتش بالإضافة إلى مواطنه برايسون ديشامبو هم من يمتلكون حسابيًا فرصة الفوز بلقب المنافسات الفردية الذي سيتم حسمه في بطولة ليف قولف جدة، إذ يتصدر سميث الترتيب العام للمنافسات الفردية بمجموع 170 نقطة متقدمًا على جوتش الذي يحتل مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام ديشامبو صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة. وسيتمكن أفضل 24 لاعب من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.

 

– تجارب ترفيهية مبتكرة: قرية الجماهير ومنطقة نيرف بول للأطفال

ستقدم بطولة ليف قولف جدة تجارب ترفيهية مبتكرة تناسب جميع أفراد العائلة، وستكون قرية الجماهير المكان الذي سيمنح الزوار وقتًا رائعًا خارج أرضية الملعب. ويبدأ استقبال الزوار من الساعة 10 صباحًا للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات في الموقع قبل انطلاق منافسات البطولة في الساعة 12:15 ظهرًا يومي الجمعة والسبت، والساعة 12:05 ظهرًا يوم الأحد. وتتيح التذاكر فرصة الدخول إلى الملعب ومشاهدة نجوم القولف العالميين عن قرب. وستضم قرية الجماهير منطقة نيرف بول للأطفال التي توفر تجربة تفاعلية للأطفال من مختلف الأعمار، كما تشمل مجموعة من الألعاب المرتبطة برياضة القولف، بالإضافة إلى شاشات كبيرة تبث مجريات البطولة بشكل مباشر.

– منطقة ليف الشاطئية: تجربة فريدة من نوعها على ساحل البحر الأحمر

منطقة ليف الشاطئية هي تجربة فريدة من نوعها للضيوف، وتقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والمشروبات بنكهة محلية، وسط أنغام الدي جي الموسيقية الرائعة في موقع شاطئي خاص بجوار الحفرة رقم 16 المُطلّة على المناظر الطبيعية الخلابة للبحر الأحمر، وهو ما يمنح الزوار الأجواء المثالية لالتقاط الصور والفيديوهات وتوثيق لحظاتهم المميزة. وبعد ختام منافسات القولف، ستكون منطقة ليف الشاطئية هي أفضل مكان لمشاهدة عروض الألعاب النارية احتفالًا ببطل المنافسات الفردية لدوري ليف قولف 2023.

– حزم الضيافة الفاخرة

استمتع بحزم الضيافة الفاخرة مع ليف قولف، فهناك العديد من الخيارات والمواقع المتاحة التي تقدم تجربة من الدرجة الأولى. منطقة Club 54 الفاخرة بموقعها الحصري في الحفرة رقم 18، ستضم تشكيلة من الأطباق المختارة بعناية من المأكولات الموسمية المحلية التي يقدمها أفضل الطهاة. وتطل منطقة Red Sea Lounge على الحفرة رقم 16 والحفرة رقم 17 حيث يمكن للجماهير مشاهدة اللاعبين عن قرب والاستمتاع بخلفية البحر الأحمر. تتضمن جميع حزم الضيافة تذكرة الدخول إلى الملعب، مما يتيح لك استكشاف الملعب بأريحية. تبدأ حزم الضيافة للبطولة من 700 ريال سعودي لليوم الواحد.

– منتجات خاصة وحصرية

من خلال زيارة خيمة المنتجات، سيتمكن الزوار من الاطلاع على أحدث الملابس الرياضية ومشتقاتها من ليف قولف. وتوفر الخيمة مجموعة واسعة من منتجات فرق الدوري، والتي يمكن للزوار الحصول عليها بأسعار خاصة وإظهار دعمهم لفرقهم المفضلة ولاعبيهم المفضلين. وبالإمكان استخدام أداة اختيار الفريق لاستكشاف الفرق. تتيح عضوية ليف إكس فرصة الوصول لامتيازات حصرية والحصول على هدايا مجانية والاستمتاع بمجموعة من الخيارات التي ترفع من مستوى تجربتكم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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