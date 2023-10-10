بطولة جدة تختتم منافسات الأفراد لموسم دوري ليف قولف 2023

جدة- خالد مرضاح
مع استعداد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، لاستضافة منافسات بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، بمشاركة نخبة لاعبي القولف في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023، فإن الجماهير في المملكة وحول العالم سيكونون على موعد مع تجربة رياضية وترفيهية مميزة داخل الملعب وخارجه، إليكم بعض الأمور التي ستكون بانتظاركم في عطلة نهاية الأسبوع.
– حسم لقب منافسات الأفراد وختام موسم دوري ليف قولف 2023
تعتبر بطولة جدة الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل. وستضم قائمة الأسماء المشاركة كل من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي وقاد فريقه “سماش” للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة. والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022 والذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.
الأسترالي كاميرون سميث والأمريكي تالور جوتش بالإضافة إلى مواطنه برايسون ديشامبو هم من يمتلكون حسابيًا فرصة الفوز بلقب المنافسات الفردية الذي سيتم حسمه في بطولة ليف قولف جدة، إذ يتصدر سميث الترتيب العام للمنافسات الفردية بمجموع 170 نقطة متقدمًا على جوتش الذي يحتل مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام ديشامبو صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة. وسيتمكن أفضل 24 لاعب من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.