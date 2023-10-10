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القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      10 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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