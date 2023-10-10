الرياضة الجولة الثانية لمنافسات الدراق ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023 تنطلق غداً في الرياض

الرياض – هاني البشر

تستضيف العاصمة الرياض غداً، منافسات الجولة الثانية لبطولة الدراق، ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، والتي تستمر خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة. وتقام المنافسات في ميدان ديراب بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 80 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، وستنطلق غداً الأربعاء أولى فعاليات الجولة بإجراء التسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة، وانطلاق التجارب الحرة للمتسابقين، فيما ستستكمل يوم الخميس إجراءات التسجيل والفحص الفني والتجارب الحرة وانطلاق التصفيات الخاصة بالبطولة، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم الجمعة بجولة التصفيات النهائية، التي تمهد الطريق للجولات النهائية لجميع الفئات. وتعتبر بطولة السعودية تويوتا أكبر سلسلة سباقات دراق في المملكة وأكثرها تنافسية وتجتذب السائقين وسياراتهم من جميع مناطق المملكة، ولضمان استمرارية تألق بطولة السعودية تويوتا، سخّر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كافة الإمكانات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركاء والرعاة، للتأكد من توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة. الجدير بالذكر أن منافسات الدراق تعد نوعاً من السباقات التي تتنافس فيها السيارات أو الدراجات النارية، وعادةً اثنتين في كل مرة، لتكون أول من يعبر خط النهاية حسب الوقت المحدد لكل فئة، يتبع السباق مسارًا قصيرًا ومستقيمًا من بداية الوقوف على مسافة محسوبة ، وغالبًا ما تكون 1⁄4 ميل.