وزارة الثقافة تحصد جائزة “الدلفين الفضي” بمهرجان “كان”

الرياض : البلاد

فازت وزارة الثقافة بجائزة “الدلفين الفضي” من مهرجان “كان” لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، وذلك عن الحملات الاتصالية لعام القهوة السعودية 2022 التي نفذتها الوزارة وشاركت بها في المهرجان ضمن فئة “الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة”.

وشاركت وزارة الثقافة بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، وذلك عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل. وقد تم تنفيذ هذه الأفلام بجهود مشتركة مع جهات من القطاع الخاص، هي استوديو “الثمانينات” الذي أعد الإطار الإبداعي للأفلام المنتجة وأخرجها وفق هذا الإطار، وhi production المنتجة للأفلام.

ويعد مهرجان كان لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية من أهم المهرجانات الدولية التي تحتفي بالجهود الاتصالية في العالم، ويُقام سنوياً في أحد أهم مراكز الأفلام في العالم بمدينة كان الفرنسية، ليُكرّم أفضل أفلام الشركات في العالم، والإنتاج الإعلامي عبر الإنترنت، والأفلام الوثائقية والتقارير.

وتأسس المهرجان عام 2010م من قِبل “Filmservice International”، وتطوّر منذ ذلك الحين ليصبح واحداً من أفضل مهرجانات التواصل والأفلام الإعلانية في جميع أنحاء العالم، ويعود نجاحه إلى زيادة عدد المشاركات والمشاركين، والأعمال المبتكرة والنوعية، إلى جانب الأسماء البارزة التي تتكون منها لجنة التحكيم، وسط مشاركة دولية واسعة من جميع أنحاء قارات العالم.

وقد استقبل المهرجان هذا العام ما يقرب من 900 مشاركة من أكثر من 45 دولة من جميع أنحاء العالم، وخضع كل إنتاجٍ مُقدَّمٍ لتقييمٍ شامل ودراسةٍ متأنية من قِبل اللجنة التي تضم أكثر من 70 عضواً في لجنة التحكيم، والذي أدت في نهاية المطاف إلى اختيار 200 مشاركة متأهلة للتصفيات النهائية، ومن بينها اختير 130 مشاركة لتلقّي جوائز الدلفين “Dolphin” المرموقة.