لجان نسائية لخدمة الهاويات وطالبات المدارس.. هواة الطوابع السعوديون يحرزون 7 ميداليات فضية

البلاد-ياسر خليل

‏‎إستمراراً لقيام الجمعية السعودية لهواة الطوابع بلعب دور في دعم القوة الناعمة للمملكة ، فقد شاركت الجمعية في معرض الطوابع الدولي الذي أقيم مؤخراً في دكا عاصمة بنجلاديش مع 20 دولة أخرى حول العالم و قد قام إتحاد جمعيات الطوابع في بنجلاديش بتنظيم هذا المعرض مؤخراً في دكا برعاية الاتحاد العالمي لجمعيات هواة الطوابع.

وقد شارك الهواة السعوديين بعدة دراسات طوابعية متعلقة بعدة مواضيع أهمها ابراز التنمية الشاملة التي عاشتها و تعيشها المملكة مع التأكيد على دور المملكة في العالم الإسلامي بالإضافة الى تطور السياحة في المملكة.

‏‎شرعت الجمعية السعودية لهواة الطوابع في تشكيل لجانها النسائية لخدمة الهاويات وطالبات المدارس، وتحويل عدد من فروعها الرئيسية داخل مدن ومناطق المملكة من افتراضية إلى فروع حضورية.

‏‎وأكد رئيس الجمعية السعودية لهواة الطوابع صالح السجاء، أن الدعم اللامحدود من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني لتنمية للقطاع غير الربحي، يعد المحرك الرئيسي للنجاحات التي تحققت خلال المشاركة الدولية، لافتًا إلى أن الجمعية ستحتفل خلال العام الجاري بمرور 60 عاماً على انشائها في عام 1385 هـ، حيث عملت طوال السنوات الماضية على تطوير الهوية بشكل عام مع التركيز على نشرها بين الشباب وطلاب المدارس، من خلال مجموعة من النشاطات المحلية التي تجري في مختلف مناطق المملكة علاوة على الحضور في اللقاءات والاجتماعات والمعارض المحلية.

‏‎من جانبه، نوه نائب رئيس الجمعية ومنسق المشاركة السعودية في المعرض الدولي المهندس اسامة الكردي، بالمشاركة العالمية الواسعة في المعرض الدولي، وأكد أن مشاركة سبعة من أعضاء الجمعية يؤكد ما وصلت إليه المملكة من تقدم دولي في الهواية، وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت للمشاركة في المعرضين الدوليين خلال العام الجاري في بنجلاديش وتايوان حيث يؤكد مكانة المملكة على خارطة الطوابع بالمنطقة حيث تم قبول مشاركة سبعة اعضاء من الجمعية في كل معرض وهي خطوة إيجابية للجمعية ولله الحمد .

‏‎وشهدت الفعاليتان ، في تايبية وبنجلاديش عرض الدراسات الطوابعية عالية التخصص تؤكد ما وصلت اليه المملكة من تقدم ورقي في هذا المجال..

‏‎وأكد الكردي أن الجمعية تعمل حالياً من خلال مجموعة من الفروع في مكة المكرمة والرياض وجدة على مواكبة تطورات المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030 ، بينما يجري العمل على تحويل عدد من الفروع الافتراضية في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجازان إلى فروع حضورية، ويجري حالياً الاعداد لتنظيم معارض محلية لكبار الهواة و للهواة المبتدئين في كل من الرياض والخبر وجدة، مشدداً على أن الجمعية السعودية لهواة الطوابع عضو في الاتحاد الاسيوي لجمعيات هواة الطوابع، وكذلك في الاتحاد الدولي لجمعيات الطوابع، وهناك كثير من اعضاء الجمعية شاركوا بتقديم دراسات عالية التخصص عن الطوابع السعودية في مؤتمرات ومعارض دولية .

‏‎وهنأت الجمعية الزملاء و الزميلات هواة جمع الطوابع بحصولهم على شهادات وميداليات المعرض

ومنهم أحمد الكيلاني “شهادة مشاركة” ومحمد القاضي ” ميدالية فضية”.