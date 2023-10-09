لامين يامال.. ملك الأرقام القياسية في كرة القدم الإسبانية!

أصبح موهوب برشلونة، لامين يامال أصغر مُسجّل في تاريخ الدوري الإسباني، عندما هز شباك غرناطة أمس الأحد لحساب الجولة التاسعة من المسابقة.

غرناطة استضاف برشلونة بملعب (ستاديو نوفو لوس كارمينيس) وانتهت المباراة على وقع التعادل (2-2) حيث سجّل يامال هدف برشلونة الأول بالدقيقة 45.

بعمر 16 عامًا و87 يومًا، بات يامال أصغر لاعب يسجّل هدفًا في تاريخ الدوري الإسباني، وقال عن الأمر: “إنّهُ شرف كبير أن أحظى بهذا الرقم القياسي”.

قبل أن يستدرك اللاعب المغربي الأصل: “في الحقيقة لديّ شعور مختلط بين الفرح والحزن، فقد انتهت المباراة بالتعادل، كنا نطمح لتحقيق الفوز”.

يامال أيضًا هو أصغر مسجّل في تاريخ المنتخب الإسباني الأول، حينما أحرز معه هدفًا في الفوز أمام المنتخب القبرصي (6-0) شهر سبتمبر الماضي.

في نفس المباراة أمام منتخب قبرص، أصبح يامال أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب (لا روخا) على الإطلاق عبر كل تاريخه، بعمر 16 عامًا و61 يومًا.

كما أن يامال صاحب الرقم القياسي لأصغر لاعب يتضمن عقده بندًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، حينما أبرم عقدًا جديدًا مع برشلونة الأسبوع الماضي.

يامال أحد خرّيجي مدرسة برشلونة لكرة القدم (لا ماسيا) وقد ترقّى إلى الفريق الأول الموسم الماضي (2022-2023) بأمر من المدرب تشافي هيرنانديز.