كوبا تثمن الجهود الإنسانية السعودية

الرياض – واس

قدم نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمار في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما تقدمه المملكة عبر المركز من مشروعات إغاثية وإنسانية في بلاده، منوهًا بالمستوى المهني الرفيع للمركز وسمعته الدولية المرموقة.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها.

من جهة ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منه 127 فردًا، خلال الفترة من 10 – 16 سبتمبر 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضًا، وعيادة الحالات الطارئة 30 حالة، وعيادة الباطنية 50 مريضًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيد واحد. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 89 مستفيدًا عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 127 مريضًا، ونُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 12.600 لتر من المياه الصالحة للشرب.