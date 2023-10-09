في دراسة للمركز الوطني للاستطلاعات.. 46 % من السعوديين يفضّلون قراءة الصحف والمجلات

البلاد ــ الرياض

أجرى المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعًا حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين للعام 2023م، شارك فيه 1110 مواطنين ومواطنة.

وحول أنسب الوسائل للقراءة كانت النتائج، أن 46 % من العينة يفضلون المجلات والجرائد الورقية، فيما يفضل 27 % الكتب المطبوعة، و21 % الكتاب الإلكتروني، و5 % مجلات وجرائد الإلكترونية، و1 % مواقع الإنترنت.

وحول أكثر وسائل القراءة استخداما جاءت القراءة من الجوال في المقدمة ب 64 % من العينة، والقراءة ورقيا سجلت 20 %، فيما سجلت القراءة من جهاز الكمبيوتر مباشرة مكتبي أو لاب توب 9 %، فيما سجلت القراءة من الجهاز اللوحي تابت كندل وغيرها، 7 %.



وفيما يتعلق بدوافع القراءة قال 40 % , إنهم يقرؤون لتطوير الذات، و28 % للتعليم أو العمل، و17 % للترفيه وشغل وقت الفراغ، و15 % يقرءون لأن القراءة تقدم إجابات على أسئلة تدور في الذهن.

وحول المبالغ التي يتم إنفاقها على الكتب سنويا , بيّن الاستطلاع أن 13 % ينفقون أكثر من 300 ريال سنويا على الكتب، فيما كان 24 % ينفقون من 100إلى 300، و11 % ينفقون من 50إلى 100، و5 % ينفقون أقل من 50 ريالا، فيما قال 47 % إنهم لا يشترون الكتب.



وحول عدد الكتب التي تم قرأتها خلال العام الماضي سجل الاستطلاع 16 % من العينة تجاوزت عدد الكتب التي قرؤوها أكثر من 6 كتب، فيما قال 15 % إنهم قراؤو كتابين، و12 % كتاب واحد، و14 % 3 كتب، و7 % قرؤوا 4 كتب، و4 % 5 كتب، و3 % 6 كتب، فيما أكد 29 % أنهم لم يقرؤوا أي كتاب.



أما في مجالات القراءة لدى السعوديين , فأظهر الاستطلاع أن 22 % قرؤوا في المجالات الدينية، و19 % في التاريخ، و13 % في القصص والروايات، و8 % في الأدب واللغة، كما كان 15 % في المجالات العلمية، و15 % أخرى في تنمية الذات، و5 % في السياسة، و3 % في السيرة الذاتية والترجمة.