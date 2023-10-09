فيديو.. أهداف مباراة باريس سان جيرمان ورين (3-1)

عاد باريس سان جيرمان من ميدان رين بانتصار قوامه ثلاثة أهداف لواحد الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي لكرة القدم (2023-2024).

وارتقى الـ(بي إس جي) إلى الترتيب الثالث على لائحة ترتيب المسابقة بواقع 15 نقطة، خلف موناكو المتصدر بواقع 17 نقطة، ونيس الوصيف (16 نقطة).

وعرف باريس سان جيرمان سكّة الانتصارات من جديد في الدوري الفرنسي، بعد أن سقط في الجولة الماضية في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام كليرمونت.

أهداف باريس سان جيرمان تناوب على تسجيلها كل من البرتغالي فيتينيا في الدقيقة 32، والمغربي أشرف حكيمي (36) والفرنسي راندال كولو مواني (58).

في حين سجّل هدف رين الوحيد، المهاجم الشاب أمين غويري في الدقيقة 56، والذي يستعد لتمثيل منتخب الجزائر في التوقف الدولي المقبل بأكتوبر الحالي.

شاهد أهداف باريس سان جيرمان ورين (3-1)