طرح تذاكر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”

الرياض – هاني البشر
كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″، عن طرح تذاكر حفل افتتاح الدورة أمام الجمهور بسعر 20 ريالاً فقط، الذي تستضيفه الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مساء يوم 19 أكتوبر.
واطمأنت اللجنة المنظمة على جاهزية فقرات حفل الافتتاح المتنوعة لتقديم حفل مثالي يليق بمستوى الحدث، ويواكب النجاحات المتميزة التي اعتادت عليها السعودية في الفعاليات الكبرى التي استضافتها في السنوات الأخيرة، حيث أعدت كل العدة لضمان خروج الحفل في أبهى حلة وصورة، ليكون بمثابة أفضل انطلاقة للمحفل العالمي الكبير.
وسيكون الحفل بمثابة مهرجان رياضي ثقافي ترفيهي يتضمن العديد من البرامج والفقرات والعروض الاستعراضية الرياضية والفنية، إلى جانب مسيرة للرياضيين المشاركين في الدورة بالأعلام والعديد من المفاجآت التي أعدتها اللجنة المنظمة، حيث دعت الجمهور بضرورة الحضور مبكراً للصالة الخضراء من أجل الاستمتاع بالفعاليات، وضمان مقاعد مناسبة حيث سيتم حجز المقاعد بأولوية الحضور.
وأكملت اللجنة استعداداتها لانطلاق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث أكدت جاهزيتها التامة لانطلاق فعاليات الحدث، بالانتهاء من تجهيز الملاعب الخمسة التي تستضيف المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، كما اختتمت تحضيراتها لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة والقادمين من أكثر من 80 دولة من جميع أنحاء العالم.
الجدير بالذكر أن تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية تتوفر عبر الموقع الإلكتروني بقيمة 15 ريالاً لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة، كما ستتوفر أيضاً في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
ويمكن لحامل التذكرة دخول جميع مناطق المنافسات الخمسة، ومنطقة الجمهور إلى جانب موقف مجاني للسيارة، فيما ستتضمن تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة، وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عاماً وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.