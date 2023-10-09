صافولا تعلن عن الفائزين في مسابقتها العالمية.. ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام

البلاد – جدة

أعلنت شركة صافولا للأغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، أمس، عن الفائزين في مسابقة ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام، وهي مسابقة عالمية مفتوحة أطلقتها الشركة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تهدف المسابقة إلى استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.

وقد فاز بالمسابقة فريقان من الباحثين والعلماء، فحاز على المرتبة الأولى فريق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بينما حلّ في المرتبة الثانية فريق من جامعة رواندا، ويهدف الفائزان إلى تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق في المستقبل القريب.

قدّم فريق الجامعة الأمريكية تقنية جديدة لإنتاج دهون نباتية مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة، بينما قدّم فريق جامعة رواندا تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية أكبر من الدهون من بذور اليقطين.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية: “نحن فخورون بإعلان الفائزين في مسابقة ابتكار الدهون المستدامة. هذه المسابقة تمثل التزامنا المستمر بالبحث والتطوير وابتكار منتجات وعمليات تصنيع أكثر استدامة، وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها صافولا مسابقة عالمية للإبتكار المفتوح، وقد تلقّت المسابقة أكثر من 65 مشاركة من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بدعم الابتكار في مجال الأغذية المستدامة، ونعتقد أن هذه المسابقة ستساعد على تعزيز الجهود العالمية للحد من التأثير البيئي لقطاع الأغذية، كما أن صافولا تركّز على الاستدامة والعمليات الصناعية الخضراء بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

من جهته، صرّح ضياء رشوان، المدير العام الإقليمي للإبتكار في شركة صافولا للأغذية، قائلاً: تشّكل هذه المسابقة بداية ناجحة لرحلتنا في العمل معاً لتحويل الأفكار الفائزة إلى واقع متحقق في الأسواق على الصعيد الصناعي بما يحقق قيمة للأجيال المستقبلية.