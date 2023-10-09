شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وغرناطة (2-2)

انتزع برشلونة تعادلًا صعبًا بنتيجة (2-2) من ملعب مضيفه غرناطة سهرة الأحد، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

وحرم غرناطة نظيره برشلونة من وصافة جدول الترتيب، بعد أن بات رصيد النادي الكاتالوني 21 نقطة في المركز الثالث، خلف ريال مدريد (24) وجيرونا (22).

براين سرقسطة افتتح التهديف مبكرًا في الثانية الـ17 لصالح غرناطة، ليصبح صاحب أسرع هدف يسكن شباك برشلونة في القرن الحادي والعشرين.

سرقسطة عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، لكن برشلونة أدرك التعادل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عبر الواعد لامين يامال.



وفي الشوط الثاني أدرك البديل الإسباني المخضرم، سيرجي روبرتو هدف التعادل للبارسا قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق، ليتفادى هزيمة محققة.

شاهد أهداف برشلونة وغرناطة (2-2)