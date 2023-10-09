تنتقل عبر الأثاث المستعمل وأغطية الأسرة .. مختص لـ(البلاد): “بق الفراش” تستطعم دم الإنسان والحيوانات

البلاد- ياسر خليل

ما زالت حشرة “بق الفراش” تشغل الفرنسيين بعد أن غزت الأماكن العامة والخاصة في العاصمة باريس ، إذ تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين في جميع دول العالم مقاطع توثّق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات والمنازل مما أضطر أهاليها للتخلص من الأثاث بشكل لافت للنظر خارج منازلهم.

وحول حشرة “بق الفراش” يقول أستاذ الصحة العامة واستشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة :

بق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و 7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص ، وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثروالانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول “وجبات دم منتظمة” للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها ، والدم البشري ليس الهدف الوحيد لهذه الحشرات، بل تهاجم أيضا أنواع مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور الأخرى ، وينتقل بق الفراش من مكان إلى آخر عن طريق التنقل عبر الأشياء، مثل الملابس والأمتعة والأثاث والصناديق وأغطية الأسرة .

وتابع : حشرة البق قد يتنقل إلى البيوت من خلال الأثاث وخاصة المستعمل منه ، وتضع أنثى بق الفراش ما بين 200-500 بيضة خلال حياتها لذا يعتبر سريع الانتشار ، وتنشط في الغالب في الليل، وخلال النهار تختبئ بق الفراش في المناطق داخل وحول السرير أو الأثاث الأخرى والصناديق ، وفي المتوسط يعيش بق الفراش من ستة إلى 24 شهرًا، ويتغذى عادة كل ثلاثة إلى سبعة أيام، لكن يمكنه البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر إلى سنة دون إطعام.

وأضاف”خوجة”: تشبه أعراض لدغات بق الفراش أعراض لدغات الحشرات والطفح الجلدي الأخرى ، فمن الخصائص المعتادة للدغات بق الفراش هي : ظهور بقع ملتهبة، غالباً ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط ، مثيرة للحكة ، مرتبة بشكل خط حاد أو تجمُّع ، تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين ، لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفِراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسي قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي ، وتكون زيارة الطبيب إذا شعر الفرد بتفاعلات تحسسية أو تفاعلات شديدة في الجلد نتيجة للدغات بق الفراش، فهنا يجب التوجه للطبيب لتلقي العلاج المتخصص.



وخلص البروفيسور خوجة إلى القول:

قد يأخذ مكافحة انتشار بق الفراش في المنزل أيام عديدة في حال الانتشار الكثيف، إذ إن نجاح القضاء عليه يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك عددها، وأماكن اختبائها، وتكون مكافحة الحشرة من خلال التنظيف باستخدام المنظفات المتخصصة ، ويجب غسل الملابس والشراشف وأغطية الأسرة بالماء الساخن لمدة 30 دقيقة، ثم وضعها بالمجفف على درجة حرارة عالية ، واستخدام أغطية خاصة للفراش والوسائد والمراتب التي تمنع تسلل بق الفراش إلى داخلها، كما أن التخلص من الأثاث الذي يعرف انتشاراً لبق الفراش بشكل كبير خطوة أساسية أيضاً في القضاء عليه.

أعراض لدغات بق الفراش