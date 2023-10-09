بنسبة كبيرة خارج الكلاسيكو.. برشلونة يكشف طبيعة إصابة كوندي

قال نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي: إن مدافعه الفرنسي خوليس كوندي (24 عامًا) تعرض لالتواء في الركبة اليسرى، خلال مباراة غرناطة أمس الأحد.

وضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقع الـ(بلوغرانا) في فخ التعادل الإيجابي (2-2) في ملعب غرناطة، ليظل في الترتيب الثالث بـ21 نقطة.

وكشف النادي الكاتالوني عن طبيعة إصابة كوندي التي ستستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتعافي- حسب مصادر يومية سبورت (Sport) الإسبانية.

ورجّحت تقارير إعلامية أخرى أن يغيب كوندي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر الحالي، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

برشلونة مُهدد بفقدان عناصر هامة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، على غرار روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينيا، لإصابات مختلفة.