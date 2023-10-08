10 آلاف زائر لمعرض التعليم والتدريب في جدة

البلاد ــ جدة

تفاعل أكثر من 10 آلاف زائر مع جناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المشارك في المعرض الرابع للتعليم والتدريب، على مدى أيام فعاليات المعرض الذي أقيم بمركز جدة للفعاليات والمعارض. واطّلع الزوار والمهتمون، على 26 ركناً احتواها جناح التعليم، وتلقوا شرحاً من خلال منصة استقبال الزوار وكبار الشخصيات حول رؤية ورسالة الإدارة العامة لتعليم جدة وكذلك تعريفهم بالمبادرات والشراكات والمشاريع التعليمية الجديدة، وكذلك مبادرات إدارات ومكاتب التعليم التي تقدم خدماتها لفئات المجتمع كافة.

كما تضمن المعرض العديد من المشاركات النوعية والإثرائية ومنها ما قدمه ركن التطوع، الذي تشرف عليه شعبة العمل التطوعي، بإدارة الموارد البشرية، من خلال تقديم فرصاً تطوعية لرواد المعرض، مكنتهم من الحصول على ساعات تطوعية إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم من خلال “بنك المتطوعين الابداعي”، فيما جذبت “القبة الفلكية” رواد المعرض بعروض الأفلام العلمية للفضاء، والتجربة الحية لإطلاق المركبات الفضائية، وورشة أصوات الفضاء والواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة لركن رسومات الأطفال “أجيال الفضاء”.

وقدّم ركن التوجيه الطلابي عشرات الاستشارات المهنية والنفسية لرواد الجناح، وتمثلت مشاركة إدارة الموهوبين الموهوبات من خلال الأركان المخصصة في تعريف الجمهور بأبرز محاضن الرعاية ومراكز الموهوبين والموهوبات والبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وجناح الروبوت الآلي الذي استعرض فيه الطلاب والطالبات مخرجات أعمالهم في هذا المجال.

كما قُدمت أكثر من 11 دورة وبرنامجاً تدريبياً للطلاب والطالبات ولزوار الجناح بقاعة التدريب، إلى جانب النشاط المسرحي المتنوع طيلة أيام الفعاليات. من جانبها، أوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن مشاركة تعليم جدة في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب للعام الثاني، تأتي ضمن مشاركات الإدارة بالمعارض التعليمية والمؤتمرات التي تُعنى بالتعليم، للتعريف بالدور الريادي للتعليم وبأهم مكتسباته وإنجازاته، في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واستعراض مبادرات وبرامج وابتكارات الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي مع الزوار والمهتمين، وخلق بيئة من التفاعل الخلاق الذي يجسد التطور والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين.