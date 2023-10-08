طيور وسلاحف وأرانب.. حديقة الحيوانات تجذب الأطفال

البلاد- ياسر خليل

وسط خدمات متكاملة وجهود كبيرة وأنشطة إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 ،شهدت حديقة الحيوانات المغلقة التي أفتتحت في الثالث من أكتوبر الجاري وتستمر إلى 16 نوفمبر المقبل إقبالاً كبيرًا من أهالي جدة وزوّار العروس ، إذ أبدى مرتادوها وخصوصاً الأطفال إعجابهم الكبير بحديقة الحيوانات ورؤية مختلف الحيوانات المتنوعة والنادرة والأليفة والطيور المختلفة والزواحف.

“البلاد” التقت بعدد من الأهالي وزوار الحديقة لرصد انطباعهم عن حديقة الحيوانات والخدمات المقدمة.

بداية يقول محمد الغامدي : جميل جداً أن نشاهد حديقة متكاملة للحيوانات تشتمل على جميع أنواع الطيور والزواحف والحيوانات الأليفة ، وكل ذلك يضاهي الموجود في دول العالم ، وكما ترى سعادة أطفالنا برؤية الحيوانات الأليفة واللعب معها ، ونتمنى أن تكون هناك حديقة للحيوانات في جدة بشكل دائم وليس مؤقت كما هو الحال الآن ، وهذا بالطبع له انعكاس كبير من الناحيتين الإقتصادية والترفيهية.



ويتفق المواطن سالم عبيد مع الرأي السابق ويقول: أفتخر بكل ما شاهدته في حديقة الحيوانات ، فالخدمات راقية وتعامل العاملين رائع ، وكل الأمور داخل الحديقة منظّمة وجميلة ، كما أن وجود اللوحات الإرشادية سهّل الكثير على الزوار بجانب الخدمات المتكاملة ، وما نال إعجابي أكثر سعادة الأطفال برؤية الطيور والسلاحف واللعب مع الحيوانات الأليفة ، من وجهة نظري هذه الحديقة تستحق أن تكون بشكل دائم وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة.

وفي السياق عبر الطفل هاني طاهر عن فرحته بزيارة حديقة الحيوانات وقال:

أنا مبسوط بكل ما شاهدته في حديقة الحيوانات ، وأكثر ما جذبني جمال الطيور المتنوعة ، فأنا احب الطيور كثيراً واستمتع بأصواتها ، وأيضاً شاهدت فرحة الأطفال برؤية الأرانب والسلاحف ، كل ما أتمناه هو أن تستمر الحديقة بشكل دائم.

بينما قال الطفل ماجد كلكتاوي الذي زار الحديقة برفقة أسرته واخوانه: انبهرت بمشاهدة حديقة الحيوانات التي احتضنت الطيور الجميلة والسلاحف والأرانب وغيرها ، ولا أخفي عليكم فرحة الأطفال عند زيارة حدائق الحيوانات لذا أتمنى أن تكون هناك حديقة دائمة في جدة على الأقل باعتبارها واجهة سياحية يفد إليها الزوار من كل مكان في العالم ، كما لا ننسى أن جميع دول العالم تركّز في برامجها السياحية على وجود حديقة للحيوانات تشتمل على كل أنواع الحيوانات والطيور والزواحف والأسماك.