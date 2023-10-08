شاهد.. تعادل الوحدة والفيحاء 1/1

محمود العوضي- جدة
تعادل فريق الوحدة مع الفيحاء 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
تقدم فريق الفيحاء بهدف عن طريق لاعبه هنري أونيكورو في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الوحدة بهدف سجله جواد ياميق في الدقيقة 76.
ليرفع فريق الوحدة رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، فيما بات رصيد فريق الفيحاء 11 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
هنري أونيكورو يسجل أول الأهداف للفيحاء⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/789vFM7qKV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023
هدددددف!⚽
هدف التعادل للوحدة عن طريق جواد الياميق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/2LfX6B6ww4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023