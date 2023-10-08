الرياضة

شاهد.. تعادل الوحدة والفيحاء 1/1

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       8 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تعادل فريق الوحدة مع الفيحاء 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

تقدم فريق الفيحاء بهدف عن طريق لاعبه هنري أونيكورو في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الوحدة بهدف سجله جواد ياميق في الدقيقة 76.

ليرفع فريق الوحدة رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، فيما بات رصيد فريق الفيحاء 11 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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