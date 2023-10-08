الإقتصاد

زيادة التبادل التجاري مع كوبا

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       8 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، بالرياض نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمار في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس، وذلك في إطار زيارته للمملكة على رأس وفد يضم عدد من المسؤولين الحكوميين.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن القطاع الخاص يتطلّع لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا في ضوء الفرص والممكنات، معرباً عن تفاؤلهم بمستقبل واعد للتجارة والاستثمار بين البلدين في ظل الاهتمام والدعم الحكومي، مضيفاً أن مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 تفتح آفاق واعدة للشراكة الاستثمارية والتجارية، لافتاً الانتباه لأهمية صناعة قصص نجاح للمستثمرين السعوديين في كوبا لتكون حافزاً للآخرين.

من جهته، أكد وزير التجارة الخارجية الكوبي أن هناك قناعة وإرادة مشتركة لترقية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوبا، مبيناً أهمية دور قطاع الأعمال السعودي والكوبي في دفع مسار التعاون الاقتصادي. ونوه بما يقدمه قانون الاستثمار الكوبي من حوافز وحماية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وكشف عن مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول التعاون المصرفي والاتفاقيات التي تدعم الاستثمار بين البلدين.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا بلغ نحو 97 مليون ريال عام 2022م محققاً نمواً قدره 190 % مقارنة بعام 2021م.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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