زيادة التبادل التجاري مع كوبا

البلاد – الرياض

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، بالرياض نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمار في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس، وذلك في إطار زيارته للمملكة على رأس وفد يضم عدد من المسؤولين الحكوميين.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن القطاع الخاص يتطلّع لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا في ضوء الفرص والممكنات، معرباً عن تفاؤلهم بمستقبل واعد للتجارة والاستثمار بين البلدين في ظل الاهتمام والدعم الحكومي، مضيفاً أن مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 تفتح آفاق واعدة للشراكة الاستثمارية والتجارية، لافتاً الانتباه لأهمية صناعة قصص نجاح للمستثمرين السعوديين في كوبا لتكون حافزاً للآخرين.

من جهته، أكد وزير التجارة الخارجية الكوبي أن هناك قناعة وإرادة مشتركة لترقية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوبا، مبيناً أهمية دور قطاع الأعمال السعودي والكوبي في دفع مسار التعاون الاقتصادي. ونوه بما يقدمه قانون الاستثمار الكوبي من حوافز وحماية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وكشف عن مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول التعاون المصرفي والاتفاقيات التي تدعم الاستثمار بين البلدين.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا بلغ نحو 97 مليون ريال عام 2022م محققاً نمواً قدره 190 % مقارنة بعام 2021م.