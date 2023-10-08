تطوير روبوت لإزالة الترسبات الحيوية من الأنابيب.. توطين وتطوير صناعة المياه

البلاد ــ الرياض

عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مكانتها العالمية بتحطيم رقمها القياسي في إنتاج المياه المحلاة، وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد برفع إجمالي كميّة الإنتاج من 5.9 ملايين متر مكعب يوميًا إلى 6.3 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتم نقلها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة.

وكانت “التحلية” التي تستشرف خلال المرحلة القادمة مزيدًا من التقنيات المبتكرة والاستثمارات في هذه الصناعة، قد وقعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات السعودية والعالمية الرائدة في صناعة تحلية المياه، سعيًا منها لتوطيد مزيد من التعاون في الأبحاث المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ومواصلة الجهود لإنتاج المياه المحلاة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وتحقيق إضافة نوعية والإسهام في مختلف الصناعات الوطنية، لينعم الجيل القادم بالاستدامة.

وسعت “التحلية” لزيادة فوائد التصنيع المحلي والإمداد لجميع أصحاب المصلحة، وتعزيز فرص الاستثمار الخلاق في هذا المجال، وإحراز تقدم في أداء تحلية المياه، وتحقيق تطورات تحويلية مع التصنيع الإضافي، والاستفادة من الهندسة الدقيقة والخبرات المتراكمة لتعزيز أداء الأغشية، وبحث مصادر الإيرادات غير التقليدية الممكنة من تحلية المياه بخلاف مياه الشرب، ومواصلة التقدم في جعل مستقبل صناعة التحلية أكثر صداقة للبيئة ومصدرًا رئيسيًا للمياه بأسعار مناسبة.



وفي السياق نفسه ،وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية تبادلية مع عدد من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وجامعة تبوك وشركة يو آي باث، وشركة فيدكو وشركة داو، وذلك خلال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية بدورته الثانية في محافظة جدة.

وتمكن مذكرة التفاهم بين “التحلية” و”منشآت”، رواد الأعمال والمبتكرين في تقنيات المياه من خلال دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه التابع للتحلية؛ بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات المياه.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية وجامعة تبوك تطوير روبوت خاص بتنظيف وإزالة الترسبات الحيوية من خطوط أنابيب مآخذ المياه في منظومات الإنتاج، فيما تضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية وشركة يو آي باث استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واشتملت الاتفاقية المتبادلة بين التحلية وشركة فيدكو على تطوير المضخات وأجهزة استرداد الطاقة.

وشملت الاتفاقية بين التحلية وشركة داو دراسة كفاءة مواد التنظيف لأغشية التناضح العكسي في مياه الخليج العربي المستخدمة في منع التلوث.