«تدوير» 270 ألف طن إطارات «سيارات»

البلاد ــ الرياض

بدأت شركة خدمات البيئة العالمية “ريفايفا”، التابعة لمجموعة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معالجة 270 ألف طن من إطارات السيارات.

وأفادت الشركة أنه بالإمكان إعادة تدوير الإطارات المستعملة إلى مطاط يُعاد استخدامه في إعداد الأسفلت من خلال تقسيم الإطارات المستعملة إلى جزيئات صغيرة تعرف بالفتات، بعد ذلك تضاف الإطارات المفتتة مباشرة إلى خليط الأسفلت الساخن، مما يؤدي إلى تقليل كمية مادة القار البيتومين المستخدمة في مواد تمهيد الأرصفة وخفض كمية الانبعاث الصادرة عن البيتومين عند التعرض لأشعة الشمس باستبدال ما يصل إلى 20 % من البيتومين بمواد معاد تدويرها.

ولفتت إلى أن الطرق المغطاة بمطاط الأسفلت تتميز عن الأسفلت التقليدي بقلة التشققات والتشوهات السطحية مما يزيد من عمر الطريق، والحد من ضوضاء المركبات أثناء عبورها، وتقليل التخلص من الإطارات المستعملة في مكب النفايات من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة في الأسفلت.

وأكدت الشركة أنها تهدف من هذه الخطوة إلى خلق قيمة من النفايات والإسهام في مستقبل أكثر استدامة، حيث تشكل الإطارات الهالكة تحديًا بيئيًا، وينتهي بها الأمر في الغالب في مرادم النفايات، فتشغل حيزًا كبيرًا وتسبب تلوثًا بيئيًا يستمر لسنوات طويلة.

ونوهت بأنها تتجه في الفترة القادمة نحو مشاريع جديدة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية؛ بهدف تخفيض انبعاثات الكربون، والعمل على تلبية التطلعات والتوجهات للإسهام في تعزيز دور المملكة في التحول عن المرادم إلى 94 % بحلول عام 2035م.

وفي سياق متصل سبق أن أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أن إطارات السيارات التي يُعاد تدويرها تمثل تحدياً عالمياً نظراً لحجمها والمواد الكيميائية التي تنبعث عند احتراقها.

وقالت أرامكو، في تغريدة نشرتها ، إن السعودية وحدها تستهلك نحو 20 مليون إطار سنوياً، ولمواجهة هذا التحدي ستطبق النموذج الدائري للكربون، وللحد من انبعاث الكربون سيتم تدوير الإطارات واستعادتهم ومن ثم إعادة استخدامهم.

وأوضحت أنه لإعادة تدوير الإطارات المستعملة إلى مطاط يُعاد استخدامه في إعداد الأسفلت. أولاً تقسم الإطارات المستعملة إلى جزيئات صغيرة تعرف بالفتات، ثانياً تضاف الإطارات المفتتة مباشرة إلى خليط الإسفلت الساخن وسيؤدي ذلك إلى تقليل كمية مادة القار (البيتومين) المستخدمة في مواد تمهيد الأرصفة وخفض كمية الانبعاث الصادرة عن البيتومين عند التعرض لأشعة الشمس باستبدال ما يصل إلى 20 بالمئة من البيتومين بمواد معاد تدويرها.