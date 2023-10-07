الرياضة

الهلال يعبر الأخدود ويستعيد صدارة” روشن”

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       7 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد فريق الهلال صدارة دوري روشن بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الأخدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نجران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

سجل للهلال هدفه الأول لاعبه ميشايل في الدقيقة 10، ثم أضاف سافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و83.

بهذا الفوز، رفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 7 في المركز 14.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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