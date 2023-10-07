الهلال يعبر الأخدود ويستعيد صدارة” روشن”

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الهلال صدارة دوري روشن بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الأخدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نجران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
سجل للهلال هدفه الأول لاعبه ميشايل في الدقيقة 10، ثم أضاف سافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و83.
بهذا الفوز، رفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 7 في المركز 14.
الهلال يصل للنقطة الـ23🥇
شاهد ثلاثية الأزرق⤵🔵#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/LakopBi5AO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023