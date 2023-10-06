الموارد البشرية تُجري تحديثات على لائحة العمالة المنزلية

جدة : البلاد

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

وراعت التحديثات توضيح العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة بما يضمن حقوق كل طرف، وإضافة عددٍ من التعريفات والأحكام والضوابط، بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي.

يُذكر أنه سبق وأن تم نشر اللائحة في منصة استطلاع للعموم قبل الاعتماد من الوزارة، وتأتي الإجراءات ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق طرفي العلاقة (أصحاب العمل والعاملين)، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته ومن ذلك إطلاق برامج نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع للاطلاع على اللائحة من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي، حيث سيسري نفاذ اللائحة بعد سنة من تاريخ صدورها.