الرياضة

الأهلي يحسم ديربي جدة

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       6 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

حسم فريق الأهلي ديربي جدة بعد تغلبه على غريمه التقليدي فريق الاتحاد بهدف وحيد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة امام أكثر من 60 ألف مشجع، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كيسيه في الدقيقة 31  من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضغط فريق الاتحاد بغية إدراك التعادل، ولكن دفاع الأهلي ومن خلفهم الحارس إدوارد ميندي حالوا دون ذلك،  وقد ألغى حكم المباراة هدفًا لكريم بنزيمة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز،  رفع الأهلي رصيده إلى 19  نقطة في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة  19 أيضًا  في المركز  الرابع .

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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