الأهلي يحسم ديربي جدة

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
حسم فريق الأهلي ديربي جدة بعد تغلبه على غريمه التقليدي فريق الاتحاد بهدف وحيد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة امام أكثر من 60 ألف مشجع، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كيسيه في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضغط فريق الاتحاد بغية إدراك التعادل، ولكن دفاع الأهلي ومن خلفهم الحارس إدوارد ميندي حالوا دون ذلك، وقد ألغى حكم المباراة هدفًا لكريم بنزيمة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 أيضًا في المركز الرابع .
إصابة الرأس.. لم تمنع قدم كيسيه من التسجيل⚽🔥
🎤 شاهد الهدف بصوت رؤوف خليف🤩 #الاتحاد_الاهلي | #الاهلي_الاتحاد
#Ittihad_Ahli pic.twitter.com/q8FGizuaSR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
الجماهير الاتحادية والأهلاوية 🟡🟢🏟#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/nV9ZJ0NZPw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023