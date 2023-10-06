أبها يخطف تعادلًا قاتلًا من النصر في روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي
أوقف فريق أبها سلسلة انتصارات فريق النصر المتتالية في منافسات دوري روشن، بعدما نجح في خطف تعادل مثير من الفريق النصراوي بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ملعب الأول بارك بالرياض.
سجل أوتافيو وتاليسكا هدفي النصر، فيما أحرز سعد بقير وكارل إيكامبي هدفي أبها.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز 15.
هدف مبكر للنصر عن طريق اوتافيو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/mcT7yvGMlz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
تاليسكا يسجل الهدف الثاني للنصر🔥⚽️ #دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/6MH667Kt5A
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
هدددددف!⚽
سعد بقير يقلص الفارق لـ أبها 🔥⚽️ #دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/ORVuuGWhUN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
بالدقائق الأخيرة.. أبها يسجل التعادل في مرمى النصر (2-2)🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/CstD2IKa0o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023