الرياضة

أبها يخطف تعادلًا قاتلًا من النصر في روشن

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       6 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي
أوقف فريق أبها سلسلة انتصارات فريق النصر المتتالية في منافسات دوري روشن، بعدما نجح في خطف تعادل مثير من الفريق النصراوي بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ملعب الأول بارك بالرياض.

سجل أوتافيو وتاليسكا هدفي النصر، فيما أحرز سعد بقير وكارل إيكامبي هدفي أبها.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.